Garanti BBVA’dan Dijital Dünyada Güvenli Adımlar İçin “Finansal Güvenlik Rehberi” Serisi - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan Dijital Dünyada Güvenli Adımlar İçin “Finansal Güvenlik Rehberi” Serisi

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Garanti BBVA, dijital kanallarda karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve kullanıcıların şüpheli yönlendirmeleri fark ederek doğru adımları atmalarına destek olmak amacıyla hazırladığı dokuz videoluk serisini YouTube kanalında izleyiciyle buluşturuyor. Seri, günlük hayatta karşılaşılabilecek farklı senaryolar üzerinden risk işaretlerini ve alınabilecek önlemleri anlaşılır bir dille aktarıyor.

Dijital kanalların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Garanti BBVA, müşterilerin bu yöntemleri tanımasına ve şüpheli durumlarda daha güvenli hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla “Finansal Güvenlik Rehberi” video serisini hazırladı. Dijital içerik üreticisi Ozan Sihay’ın anlatımıyla hazırlanan seride, farklı senaryolar üzerinden kötü niyetli kişilerin kullanıcıları işlem yapmaya veya bilgi paylaşmaya nasıl yönlendirdiği anlatılıyor; şüphe uyandırması gereken işaretlere ve uygulanabilecek kontrol adımlarına dikkat çekiliyor.

Dokuz farklı senaryo ele alınıyor

Seride; telefonla tuşlama yaptırılarak işlem onayı alınması, kart aidatı veya sigorta primi iadesi vaadiyle kişisel ve finansal bilgilerin talep edilmesi, şirketlerin maaş ödemelerine yönelik dolandırıcılık girişimleri, QR kodlarla gerçekleştirilen kimlik avı girişimleri, sahte kampanya ve çekilişler, zararlı yazılımlar, bağış ve yardım çağrılarının kötüye kullanılması, hesap kiralama teklifleri ve işlem iptali bahanesiyle mobil onay alınması konuları işleniyor.

Şüpheli yönlendirmeler karşısında izlenebilecek adımlar

Videolarda; şüpheli telefon görüşmelerinin sonlandırılması, bankanın resmi kanallarından doğrulama yapılması ve telefondaki yönlendirme üzerine tuşlama yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. İade, kampanya, çekiliş ve bağış taleplerinde kaynağın güvenilirliğinin kontrol edilmesi; kart bilgisi, şifre ve SMS doğrulama kodlarının paylaşılmaması öneriliyor.

Seride ayrıca kaynağı bilinmeyen QR kodlarını okutmamak, güvenilir olmayan bağlantılara tıklamamak ve uygulamaları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmek gibi önlemler aktarılıyor. Banka hesaplarının kolay kazanç veya ek gelir vaadiyle başkalarının kullanımına açılmasının taşıdığı risklere dikkat çekilirken, işlem iptali gerekçesiyle gelen mobil onay taleplerinin ise kontrol edilmeden kabul edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

“Finansal Güvenlik Rehberi” serisinin dokuz videosuna Garanti BBVA’nın YouTube kanalından ulaşılabiliyor. Garanti BBVA, dijital güvenlik konusunda farkındalığı destekleyen içeriklerini farklı kanallarda müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Garanti Bankası, Dolandırıcılık, YouTube, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’dan Dijital Dünyada Güvenli Adımlar İçin “Finansal Güvenlik Rehberi” Serisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan Dijital Dünyada Güvenli Adımlar İçin “Finansal Güvenlik Rehberi” Serisi - Son Dakika
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