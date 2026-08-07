Garanti BBVA'nın "Yatırım Konuşuyoruz" serisi yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı - Son Dakika
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Garanti BBVA'nın "Yatırım Konuşuyoruz" serisi yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı

Garanti BBVA\'nın "Yatırım Konuşuyoruz" serisi yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı
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Garanti BBVA'nın yatırım dünyasını anlaşılır bir dille anlatmak amacıyla hazırladığı "Yatırım Konuşuyoruz" video serisine ilgi her geçen gün artıyor. Bankanın YouTube kanalında yayınlanan ve yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaşan seri, yatırımcıların güvenilir bilgiye erişimini ve doğru yatırımlar konusunda bilgilerini desteklemeye devam ediyor.

Garanti BBVA'nın yatırım alanındaki bilgileri herkes için daha erişilebilir ve kolay bir hale getirmek amacıyla hazırladığı "Yatırım Konuşuyoruz" video serisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 ayda yayınlanan 30'a yakın video, toplamda yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı. Videolarda yatırım konusunda herkesin aklındaki soruları İrem Sak soruyor, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Ali Hepşen, Dr. Çağla Gül Şenkardeş gibi uzmanlar ve Garanti BBVA ve iştiraklerinin yöneticileri cevaplıyor.

Garanti BBVA'nın YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan "Yatırım Konuşuyoruz" serisi; yatırım fonlarından hisse senedine, halka arzlardan yatırım terimlerine kadar yatırımda temel konuları sade, kolay algılanan ve güvenilir bir dille ele alıyor. Ana videoların yanı sıra "Haftanın Terimi" içerikleri ve kısa bilgilendirici videolarla da farklı bilgi seviyelerindeki yatırımcılara hitap eden seri, düzenli olarak yeni videolarla büyümeye devam ediyor. Yatırım Konuşuyoruz platformu, bankanın tüm yatırım ve kripto kanallarında sunulan gündem ve bültenler, etkinlikler ve özel eğitimlerle de her geçen gün daha kuvvetli bir içerikle takipçilerinin karşısına çıkıyor.

İlgi beklentilerin de ötesine geçti

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik “Yatırım Konuşuyoruz” serisinin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi: "Bu seriyi hazırlarken finansal okuryazarlığını geliştirmek, yatırım alanını daha yakından tanımak ve kararlarını daha bilinçli vermek isteyenler için güvenilir bir içerik kaynağı oluşturmayı hedefledik. Elbette ilgi göreceğine inanıyorduk; ancak yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede yayınladığımız 30'a yakın videonun yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaşması, doğru bir ihtiyaca cevap verdiğimizi açıkça gösterdi. Bugün yatırımcılar yalnızca bilgiye değil; doğru, güvenilir ve anlayabilecekleri şekilde sunulan bilgiye ulaşmak istiyor. Biz de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizi dinlemeye, ihtiyaçlarını anlamaya ve onların finansal kararlarını destekleyecek içerikler üretmeye devam ediyoruz. 'Yatırım Konuşuyoruz' serisini de bu anlayışın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu konuda farklı başlıkları sade bir dille ele almayı ve bu alanda artan farkındalığın gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Yatırım Konuşuyoruz platformu her geçen gün daha da büyüyor

Garanti BBVA, Yatırım Konuşuyoruz çatısı altında yatırım kültürünü farklı hedef kitlelere ulaştırıyor. Video içeriklerinin yanı sıra çalışanlarına yönelik seminerler ve podcast serileri, yatırım gündemine ilişkin düzenli içerikler, iş ve finans ekosisteminin liderlerini bir araya getiren C-Circle Buluşmaları ile girişimcilik ve melek yatırımcılık ekosistemine yönelik First Venture eğitimleri de bu çatı altında yer alıyor. Böylece Yatırım Konuşuyoruz, yalnızca bir video serisi değil; yatırım bilgisini farklı platformlar ve deneyimlerle destekleyen bütüncül bir yatırım platformu olarak gelişimini sürdürüyor.

Garanti Bankası, YouTube, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA'nın 'Yatırım Konuşuyoruz' serisi yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA'nın "Yatırım Konuşuyoruz" serisi yaklaşık 70 milyon izlenmeye ulaştı - Son Dakika
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