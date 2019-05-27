Gareth Bale'in 2018-2019 Sezonu En İyi Golleri
1 saat önce
Gareth Bale, bu sezon toplam 14 gol attı. Real Madrid'in Welshman tarafından atılan en iyi golleri tekrar yaşayın.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:06
Gareth Bale, bu sezon toplam 14 gol attı. Real Madrid'in Welshman tarafından atılan en iyi golleri tekrar yaşayın.
Liverpool için Ramos İddiası
Başakşehir'in Andrea Stramaccioni'yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı
Hasan Şaş PFDK'ya Sevk Edildi