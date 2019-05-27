Son Dakika Haberleri: Gareth Bale'in 2018-2019 Sezonu En İyi Golleri

Gareth Bale'in 2018-2019 Sezonu En İyi Golleri

1 saat önce

Gareth Bale, bu sezon toplam 14 gol attı. Real Madrid'in Welshman tarafından atılan en iyi golleri tekrar yaşayın.

Gareth Bale, bu sezon toplam 14 gol attı. Real Madrid'in Welshman tarafından atılan en iyi golleri tekrar yaşayın.
Gareth Bale'in 2018-2019 Sezonu En İyi Golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:06 
Real Madrid, Gareth Bale, Spor
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