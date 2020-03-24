Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular - Son Dakika
Son Dakika Spor Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular - Son Dakika Spor

Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular

6 saat önce

Koronavirüsle mücadelede global ölçekli çalışmalar yapılırken spor dünyası, desteğini arttırmaya devam ediyor.

Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular, System.String[]

Koronavirüsle mücadelede global ölçekli çalışmalar yapılırken spor dünyası, desteğini arttırmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo gibi birçok dünya yıldızı maddi destek sağlıyorlar. Bir dönemler Manchester United’da beraber oynayan ve unutulmaz başarılara imza atan Gary Neville ile Ryan Giggs ikilisi, bu yardım kampanyasında sağlık görevlilerini unutmadı.

Galler Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapan Giggs, Neville’le birlikte işlettikleri iki oteli Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına açtıklarını duyurdu. Giggs, konu hakkında şunları söyledi: “Otellerimizi koronavirüsün ortaya çıktığı ilk dönemlerde kapatma kararı aldık. Önceliğimiz tabii ki sağlık. Annem, Manchester’de 25 yıl boyunca yardımcı hemşirelik yaptı. Oradaki arkadaşlarından duyduğuna göre Ulusal Sağlık Sistemi’nde çalışanların kalacak yere ihtiyacı varmış. Neville’le birlikte bunu duyduğumuzda otellerimizi onların konaklamasına açmak istedik.”

Giannis Antetokounmpo, Cristiano Ronaldo, Gary Neville, Ryan Giggs, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:00 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]