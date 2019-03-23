Son Dakika Haberleri: Gaü'den Çifte Şampiyonluk

Gaü'den Çifte Şampiyonluk

1 saat önce

KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası'nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ'nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.

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KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası'nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ'nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon olan sporculara madalyalarını, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar ve KKTC Masatenisi Federasyonu Başkanı takdim etti.

Maç sonuçlarına göre oluşan dereceler şöyle:

Kadınlar

1- GAÜ

2- DAÜ

3- YDÜ

4- AÖA

Maç sonuçları

1- GAÜ: 3 - YDÜ: 2

2- GAÜ: - DAÜ: 0

3- GAÜ: 3 - AÖA: 1

Erkekler

1- GAÜ

2- DAÜ

3- UFÜ

Maç sonuçları

1- GAÜ: 3 - UFÜ: 0

2- GAÜ: 3 - LAÜ: 0

3- GAÜ: 3 - DAÜ: 0

4- GAÜ: 3 - YDÜ: 0

5- GAÜ: 3 - KAÜ: 0 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Spor
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