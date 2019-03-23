Gaü'den Çifte Şampiyonluk
1 saat önce
KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası'nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ'nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.
KKTC
Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası'nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ'nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.
Gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon olan sporculara madalyalarını, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar
ve KKTC Masatenisi Federasyonu Başkanı takdim etti.
Maç sonuçlarına göre oluşan dereceler şöyle:
Kadınlar
1- GAÜ
2- DAÜ
3- YDÜ
4- AÖA
Maç sonuçları
1- GAÜ: 3 - YDÜ: 2
2- GAÜ: - DAÜ: 0
3- GAÜ: 3 - AÖA: 1
Erkekler
1- GAÜ
2- DAÜ
3- UFÜ
Maç sonuçları
1- GAÜ: 3 - UFÜ: 0
2- GAÜ: 3 - LAÜ: 0
3- GAÜ: 3 - DAÜ: 0
4- GAÜ: 3 - YDÜ: 0
5- GAÜ: 3 - KAÜ: 0 - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:46 Kaynak: İHA
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