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GAÜN'de yangın eğitimi

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' gereği yangın eğitimi veriliyor.

GAÜN'de yangın eğitimi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' gereği yangın eğitimi veriliyor.


Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp tarafından Fen Edebiyat Fakültesi, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki eğitim çalışmalarına akademik ve idari personeller katıldı. Eğitim sırasında konuşan Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp, yangınların günlük hayatımızda karşılaştığımız tehlikelerden birisi olduğuna dikkat çekerek, yangınların nasıl ve hangi hatalardan çıktığını, yangına müdahale, tehlikelerin neler olduğu ve yangına müdahale yöntemlerini konusunda katılımcıları bilgilendirdi.


Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Konferans Salonu'ndaki konferansın ardından teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla daha sonra açık alanda çıkarılan bir yangına müdahale pratik olarak gösterilerek personel bilgilendirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Hanife, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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