GAÜN Hastanesi'nde Mitral Kapak Tamiri
Sağlık

GAÜN Hastanesi'nde Mitral Kapak Tamiri

GAÜN Hastanesi\'nde Mitral Kapak Tamiri
02.01.2026 14:54
78 yaşındaki hastaya anjiyo ile mitral kapak tamiri yapıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde 78 yaşındaki hastaya anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri (MitraClip) ameliyatı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada, 78 yaşındaki H.G, kalp ve mitral yetmezliği nedeniyle GAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan tetkiklerin ardından H.G'ye anjiyo yöntemiyle mitral kapak tamiri ameliyatı yapıldığı ve sağlığına kavuşan hastanın taburcu edildiği ifade edildi.

GAÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ertan Vuruşkan'ın öncülüğünde, Prof. Dr. İrfan Veysel Düzen ile GAÜN Kardiyoloji ekibi tarafından gerçekleştiren ameliyata Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Teoman Kılıç'ın da destek sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen MitraClip işleminin ameliyat olma şansı bulunmayan kapak hastaları için bir alternatif olarak öne çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA

