Son Dakika Haberleri: Gaün Öğrencilerinden Yerleşkeye Fidan Dikimi

Gaün Öğrencilerinden Yerleşkeye Fidan Dikimi

46 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yerleşkede 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Gaün Öğrencilerinden Yerleşkeye Fidan Dikimi, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yerleşkede 100 fidanı toprakla buluşturdu.

GAÜN İslahiye İİBF Kamu Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım koordinatörlüğünde İslahiye Orman İşletme Şefliği ile işbirliği yaparak "Ağaç, Fidan, Gelecek" adlı projeyle kampüse 100 fıstık çamı ve çam fidanı dikti.

Yıldırım, projeyle öğrencilerin diktikleri fidanları gelecek nesillere bıraktıklarını, mezun olduktan yıllar sonra dikili ağaçlarının büyüdüğünü gördüklerinde hatıralarının gözlerinde canlanacağını belirtti.


İslahiye Orman İşletme Şefi Gülsün Mirza, dikilen fidanlarla geleceğin kurtarılmasına vesile olan öğrencilerin projelerine destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.


Öğrencilerden İbrahim Özbiçki de proje kapsamında yerleşkede dikili ağaçları bulunacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:59 Kaynak: AA

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