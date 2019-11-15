Gaz kaçağı bulunan tüpü yakarken ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, gaz kaçağından habersiz tüpü yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan 7 çocuk annesi Yadigar Dinç'in tedavisi Erzurum'da sürüyor.

Ilısu köyünde yaşayan 40 yaşındaki Yadigar Dinç, yaklaşık 2 ay önce evinde çocuklarına çay demlemek için gaz kaçağı yaşanan tüpü yakmak istedi.

Çakmak kullandığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Dinç, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Yüzü, boğazı, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Dinç iyileşeceği günü bekliyor.

Yadigar Dinç, AA muhabirine, yaşadığı anı unutamadığını ve olayın kabusu haline geldiğini söyledi.

Ölümden döndüğünü anlatan Dinç, "İnsanlar dikkat etsin. Başıma bu olay geldi, başkasının başına gelmesin. Yaşadığım olay gece rüyalarıma ve gözlerimin önüne geliyor. Bu olay adeta kabusum oldu." dedi.

Ercan Dinç de yaklaşık 2 ay önce yaşanan olay öncesi annesinin akşam saatlerinde kardeşlerine çay hazırlamak için mutfağa gittiğini aktardı.

Annesinin mutfaktaki gaz kaçağını fark edemediğini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Annem çakmağı yakıp mutfaktaki tüpte çay hazırlamak isterken patlama olmuş. Tüpte kaçak varmış. Patlamada kardeşlerim Erkan ve Hasan hafif, annem ağır yaralandı. Annem ölümden kurtuldu. Erzurum'a geldiğinde bir süre yoğun bakımda kaldı. Sağ olsun doktorlar çok uğraştı, şimdi çok şükür durumu biraz daha iyi. Yüzü, boğazı, kolları, bacaklarında ağır yanık yaraları var."

Dinç, olayda mutfağın tamamen yandığını belirterek, mutfaklarda gaz kaçağı kontrollerinin iyi yapılmasının önemine dikkati çekti.

Arcan Dinç, BEAH Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.