Son Dakika Haberleri: Gaz Sızıntısından Etkilenerek Ölen Memur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaz Sızıntısından Etkilenerek Ölen Memur Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Balıkesir'de, adliye binasındaki gaz sızıntısından etkilenmesinin ardından kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybeden infaz ve koruma memuru Fikret Savaş'ın (37) cenazesi toprağa verildi.

Gaz Sızıntısından Etkilenerek Ölen Memur Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Balıkesir'de, adliye binasındaki gaz sızıntısından etkilenmesinin ardından kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybeden infaz ve koruma memuru Fikret Savaş'ın (37) cenazesi toprağa verildi.

Savaş için Balıkesir Adliyesi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, infaz ve koruma memurları ile vatandaşların katılımıyla tören yapıldı.

Törende, Fikret Savaş'ın eşi Rukiye, oğlu Berke ve kızı Buket Savaş ile mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Adliyedeki törenin ardından Savaş'ın tabutu mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak merkez Altıeylül ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü ve helallik alındı. Daha sonra aynı mahalledeki Gaziosmanpaşa Camisi'ne taşınan cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Küpeler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Savaş'ın, gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisinin de gazdan etkilenmesi üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Balıkesir Adliyesi'nde 4 Şubat'ta bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmış, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Balıkesir, 3. Sayfa
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