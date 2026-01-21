Gazeteci Boukandoura'nın Gözaltına Alınması

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Fransa merkezli Libération gazetesinde çalışan gazeteci Raphaël Boukandoura'nın İstanbul'da bir protestoyu takip ederken gözaltına alınmasına ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi. Amor, "Bağımsız gazetecilik, yerli ya da yabancı fark etmeksizin Türkiye'de gerçekten tehlikeli bir meslek" dedi.

Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boukandoura'nın 19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da gözaltına alındığını hatırlatarak, durumu endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Paylaşımında, Boukandoura'nın 2015'ten bu yana Türkiye'de yaşamasına rağmen sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Amor, "Fransa merkezli Libération gazetesinde çalışan gazetecisi Raphaël Boukandoura'nın 19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da bir protestoyu takip ederken gözaltına alınması ve 2015'ten bu yana Türkiye'de yaşıyor olmasına rağmen şimdi sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalması endişeyle takip ediliyor. Bağımsız gazetecilik, yerli ya da yabancı fark etmeksizin Türkiye'de gerçekten tehlikeli bir meslek" ifadesini kullandı.