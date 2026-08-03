Gazeteci Can Bursalı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bursalı, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ve gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE VERECEK

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursalı’nın, savcılık tarafından yöneltilen suçlamaya ilişkin ifadesinin alınması bekleniyor. Bursalı hakkında mevcut aşamada herhangi bir gözaltı talimatı bulunmadığı belirtildi.

SUÇLAMA TCK 217/A KAPSAMINDA

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenleniyor. Madde kapsamında, kamu düzeni, genel sağlık veya ülkenin iç ve dış güvenliğiyle ilgili gerçeğe aykırı bir bilginin, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde ve belirli bir saikle alenen yayılması suç olarak düzenleniyor.

İFADE SONRASI SÜREÇ NETLEŞECEK

Bursalı’nın vereceği ifadenin ardından soruşturma kapsamında nasıl bir işlem yapılacağı savcılık tarafından değerlendirilecek.