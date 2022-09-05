Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı - Son Dakika
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Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı

05.09.2022 19:01
Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı

Gazeteci Can Dündar hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı ve aralarında Leman dergisinin kapağının da yer aldığı paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Can Dündar hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı ve aralarında Leman dergisinin kapağının da yer aldığı paylaşımları nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında yaşayan ve hakkında daha önce açılan davalar nedeniyle yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın sosyal medya hesabında yaptığı, aralarında Leman dergisinin kapağının da bulunduğu bazı paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin bugün yapılan bilgilendirmede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından Can Dündar hakkında, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle TCK 299 ve 301. maddelerinden soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Dündar Hakkında Bir Soruşturma Daha Açıldı - Son Dakika

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