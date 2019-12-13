Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gazeteci Mete Çubukçu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gazeteci Mete Çubukçu, AA'nın

Gazeteci Mete Çubukçu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Coşkun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde ikişer fotoğraf için oy kullandı.

Haber Kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafı ile Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adlı fotoğrafını seçen Çubukçu, Said'in fotoğrafının içerisinde bir kaç unsuru barındırdığını söyledi.

Fotoğrafta savaşın verdiği yıkım, insanların, özellikle de çocukların ne kadar etkilendiği ile baba ya da yakınının kurtarma çabasının sevinç ve hüznü bir arada sunduğunu belirten Çubukçu, Jedi'nin fotoğrafı için şunları kaydetti:

"Burada biraz o toprakların tarihini bilenler için, Davud ve Golyat hikayesinde anlatıldığı gibi deve karşı savaşan, güçsüzlerin deve karşı isyanı ve o kavgayı kazanmalarını çağrıştırdı bana. Filistin bayrağı arkasında taş atan bir gencin silüetinin bir dev gibi büyümesi. Resmedilen, atılan taştan daha büyük güç. İradenin aslında karşı tarafa karşı direniyor olması."

Yaşam Kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafı ile Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğraflarını oylayan Çubukçu, Yıldız'ın karesinin doğa, insan ve doğaya karşı mücadeleyi vurguladığını belirtti.

Mücadelenin eğitim için olduğunun anlaşıldığını dile getiren Çubukçu, Fidan'ın karesi için ise, "Bu fotoğrafta belki bir şehirli olsaydı hayvan sevgisi derdik. Burada bir yoksulluk var. Hem oradaki yaşamı bize resmediyor. Bir yandan da yokluklar içerisinde mutlu olduğunu varsayacağımız bir tane kızcağız var. İnsan unsuru önemli." dedi.

Spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" karesi ile Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" adlı kareyi seçen Çubukçu, Elaldı'nın karesi için "Fotoğrafa konu olan kişinin azmi, başarısı, inatçılığı... burada hem engelli olması, hem de su altında verdiği mücadeleyi görüyoruz. Baloncuklarla birlikte bence oylardan birisi buna." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın karesinin ise kadınların futbolu ve mücadelesini yansıttığı için başarılı bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Mete Çubukçu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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