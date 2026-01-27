Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
