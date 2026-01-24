Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı
24.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, burada mum yaktı.

"Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi"

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreklerde sönmeyen bir ateşin" yıl dönümünde olduklarını söyledi.

Uğur Mumcu'yu katledildiği yerde bir kez daha andıklarını belirten Özel, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 24 Ocak 2007'de vefat eden eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'e de Allah'tan rahmet diledi.

Mumcu cinayetini, "Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

"Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır.' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler.

Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Uğur Mumcu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:28:02. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.