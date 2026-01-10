Gazeteciler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazeteciler Anıldı

Gazeteciler Anıldı
10.01.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERMED, 10 Ocak'ta vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programda, mesleğini icra ederken hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında ziyaret edilerek dualar edildi.

Anma programına ERMED Başkanı Gamze İspirli'nin yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ziyarette, vefat eden basın emekçilerinin mesleğe kattıkları değerlerin unutulmadığı ve mesleki vefanın yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Programda açıklamalarda bulunan ERMED Başkanı Gamze İspirli, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamu vicdanını temsil eden önemli bir görev olduğunu vurguladı. İspirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk ve cesaret isteyen bir meslektir. Kalemini hakikatten yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek uğruna emek veren meslek büyüklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, onların mesleğimize bıraktığı mirasa sahip çıktığımızı göstermektir."

İspirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğünün, meslek onurunun ve gazetecilik değerlerinin hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Anma programı, vefat eden gazeteciler için edilen duaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteciler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

22:06
Jhon Duran ve Musaba’dan beğeni rekorları kıran dans
Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.