Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2026 15:23
Başkan Genç, basının demokrasideki önemini vurguladı, gazetecilerin gününü kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, basının toplumun vicdanı ve sesi olduğunu belirterek, tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Genç, basının halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan çok kıymetli bir kamu görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Genç, zor şartlar altında, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarının toplumun sesi, vicdanı ve hafızası olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunun aydınlatılması için gece gündüz emek veren ve meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan basın emekçilerinin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz yerel basınımızın değerli mensupları şehrimizin sorunlarının, beklentilerinin ve güzelliklerinin duyurulmasında çok önemli bir köprü vazifesi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman basın mensuplarının yanında olmaya, şeffaf, katılımcı ve açık bir yönetim anlayışıyla basınla güçlü bir iletişim kurmaya devam edeceklerini aktaran Genç, "Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini fedakarca yerine getiren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Güncel

