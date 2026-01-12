Gazeteciler Günü Programı Eskişehir'de

Eskişehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gazeteciler Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir basınının Türkiye'nin en güçlü basın yapılarından birine sahip olduğunu söyledi.

Aksoy, Eskişehir basınının yetiştirdiği gazeteciler ve gündeme taşıdığı konularla kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Görev yaptığım süreç içerisinde herkesi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışıyla görevimi yürütmeye gayret ettim. Eskişehir'de de aynı duygu ve düşüncelerle toplumumuzun tüm kesimlerine açık bir şekilde görevimi ifa etmeye gayret ettim. Bu çalışmalarım sırasında basın mensupları sizlerin çok önemli desteklerini gördük. Yaptığımız çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesi bakımından sizlerin katkıları oldukça önemli."

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalara değinen Aksoy, "Sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili bir valilik emri yayımladık ve bunu yasakladık. Okul çağında olup okula gitmeyen çocuklarımızı okula kazandırdık. Aşılarını yaptırmamışlarsa sağlık taramasını yaptırdık. Bunların kamuoyuyla paylaşılmasında, Eskişehir halkının bu çalışmaya destek vermesinde, sizin bunları haberleştirmeniz bizlerin çalışmasına çok önemli katkı sağladı." dedi.

Son 2 yılda kentte suç oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Aksoy, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.

Eskişehir'de yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığını anlatan Aksoy, "Eskişehir benim için önemli şehirlerden biri oldu. Burayı kendi memleketim gibi benimsedim. Eskişehir artık benim memleketlerimden biri." ifadelerini kullandı.

Valilik görevini cuma günü itibarıyla tamamlayacağını bildiren Aksoy, Ankara'da da her zaman kapısının açık olacağını sözlerine ekledi.

Program, Aksoy'un kentte görev yapan basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.