Gazetecilere 10 Ocak Mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, gazeteciliğin sadece bir haber aktarma işi değil, şehrin hafızasını tutma ve toplumsal meselelere yön verme sanatı olduğunu belirtti.

Günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar, Çanakkale'nin her köşesinde verilen görünmez emeğin, şehrin ortak aklına sunduğu katkının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Sizler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkının sahadaki en güçlü temsilcilerisiniz. Bizlerin de en yakın mesai arkadaşları olarak, objektif bakış açınızla ve yapıcı eleştirilerinizle siyasetin ve toplumun dinamizmine güç katıyorsunuz. Emekle yoğrulan, her satırında bir gayret barındıran bu değerli mesleğin tüm paydaşlarının yanındayız. Bu vesileyle, kalemini ve kamerasını memleketimiz için kullanan, mesleki ilkelerinden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm gazeteci dostlarımı tebrik ediyorum. Şehrimizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice başarılı yıllarınız olsun. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun."