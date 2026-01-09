Gazetecilere Fidan Bağışı - Son Dakika
Gazetecilere Fidan Bağışı

09.01.2026 13:19
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak'ta gazeteciler için fidan bağışladı ve tebrik kartı gönderdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler için fidan bağışladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü, kentte görev yapan gazetecilere "yeşil vatan için geleceğe nefes oldunuz" yazılı tebrik kartı gönderdi.

Tebrik kartında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği"ne katkı sunmak ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev gazeteciler adına Samsun'un Atakum ilçesinde fidan bağışlandığı belirtildi.

Kartta, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle verdiğiniz emeğe küçük ama kalıcı bir karşılık olsun diye sizin için bir fidan sahiplendirdik. Bugün toprakla buluşan bu fidanın mesleğinize kattığınız değeri hatırlatan ve her büyüdüğünde güzel bir tebessüm bırakacak bir hatıra olmasını diliyoruz. Emeğinize ve kaleminize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

SON DAKİKA: Gazetecilere Fidan Bağışı
