Gazetecilere Kahvaltı Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazetecilere Kahvaltı Programı

Gazetecilere Kahvaltı Programı
10.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzluhan Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Fidan, mesai mefhumu gözetmeden halkın haber alma hakkı çerçevesinde kamu hizmeti sunan gazetecilerin gününü kutladı.

Devlet ve millet arasında köprü görevi gören gazetecilerin kutsal bir meslek icra ettiklerine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Basın, milletimizin müşterek sesi ve toplumumuzun vicdanıdır. Büyük bir fedakarlık gerektiren önemli bir meslektir. Sizler böyle bir sorumluluğu ifade ederken, aynı zamanda toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağlıyorsunuz. Basınımız, devletle millet arasında köprü görevi ifa edip iletişim kurmamızı sağlıyor. Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması manasında da basın mensuplarımız çok önemli bir görevi ifa ediyor."

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Bayram Ekici de gazetecilerin toplum yararına çalışan bireyler olduğunu ifade ederek, meslektaşlarının gününü kutladı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ali Fidan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Kahvaltı Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:24:12. #7.11#
SON DAKİKA: Gazetecilere Kahvaltı Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.