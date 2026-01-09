Gazetecilere Kutlama ve Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazetecilere Kutlama ve Destek Çağrısı

09.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te milletvekilleri ve belediye başkanı, gazetecilerle buluşup destek ve kutlama mesajı verdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan milletvekili Şahin, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şahin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca Karabük'e değil, çevre illere de hizmet verdiğini kaydetti.

Karabük'e bölge hastanesi yapılması konusunun gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Ortada olmayan bir şey üzerinden siyaset yapılmaz. Benim kontrolümün dışında oluşmuş bir gündemle ilgili ne yapabilirim? Muhataplarımıza sorduğumuzda bu konuda söylenen bir şey yok. Sağlık Bakanlığının şu anki gündemi yeni yatırımlar değil, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden projelerin tamamlanmasıdır." diye konuştu.

Şahin, Sağlık Bakanlığının önceliğinin deprem bölgesi ve yarım kalan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Karabük için somut ve gerçekçi hedefin ek hastane binası olduğunu belirten Şahin, "Bizim hedef tahtamızda sağlık açısından görünen 150 yataklı ek binamız. Devletimiz bir kere bir hizmeti getirecekse bunun hesabını yapar. Hangi zaman ve zeminde bunu yapacağını hesaplar ve buna göre bunu olgunlaştırıp hayata geçirir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Keskinkılıç da Karabük'ü kalkındırmak ve kente yeni bir vizyon kazandırmak için gazetecilerden destek beklediklerini söyleyerek, "Kısır tartışmanın içinden çıkalım. Yeni bir Karabük kuralım. Bunu başarabiliriz. Sizlerin bu konuda desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Belediye Başkanı Çetinkaya ise belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini ifade eden Çetinkaya, zor şartlar altında fedakarca görev yapan basın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

İl Başkanı Salt ise zor şartlara aldırmadan, büyük özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Kutlama ve Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:29:03. #7.11#
SON DAKİKA: Gazetecilere Kutlama ve Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.