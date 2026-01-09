Gazetecilere Kutlama ve Destek Çağrısı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan milletvekili Şahin, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şahin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca Karabük'e değil, çevre illere de hizmet verdiğini kaydetti.

Karabük'e bölge hastanesi yapılması konusunun gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Ortada olmayan bir şey üzerinden siyaset yapılmaz. Benim kontrolümün dışında oluşmuş bir gündemle ilgili ne yapabilirim? Muhataplarımıza sorduğumuzda bu konuda söylenen bir şey yok. Sağlık Bakanlığının şu anki gündemi yeni yatırımlar değil, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden projelerin tamamlanmasıdır." diye konuştu.

Şahin, Sağlık Bakanlığının önceliğinin deprem bölgesi ve yarım kalan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Karabük için somut ve gerçekçi hedefin ek hastane binası olduğunu belirten Şahin, "Bizim hedef tahtamızda sağlık açısından görünen 150 yataklı ek binamız. Devletimiz bir kere bir hizmeti getirecekse bunun hesabını yapar. Hangi zaman ve zeminde bunu yapacağını hesaplar ve buna göre bunu olgunlaştırıp hayata geçirir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Keskinkılıç da Karabük'ü kalkındırmak ve kente yeni bir vizyon kazandırmak için gazetecilerden destek beklediklerini söyleyerek, "Kısır tartışmanın içinden çıkalım. Yeni bir Karabük kuralım. Bunu başarabiliriz. Sizlerin bu konuda desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Belediye Başkanı Çetinkaya ise belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini ifade eden Çetinkaya, zor şartlar altında fedakarca görev yapan basın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

İl Başkanı Salt ise zor şartlara aldırmadan, büyük özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.