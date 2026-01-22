Gazetecilerin Cenaze Törenine Tepki Yağdı - Son Dakika
Gazetecilerin Cenaze Törenine Tepki Yağdı

Gazetecilerin Cenaze Törenine Tepki Yağdı
22.01.2026 17:30
İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Filistinli gazeteci için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Filistinli gazeteci için yakınları ve meslektaşlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Abdurrauf Samir Şaat, Muhammed Salah Kışta ve Enes Abdullah Guneyim son yolculuklarına uğurlandı.

Hayatını kaybeden gazetecilerin cenaze törenine katılan yakınları ve meslektaşları, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Ürdün merkezli el-Gad gazetesi muhabiri İbrahim Kannan, yaptığı açıklamada, İsrail'in seslerini susturmak amacıyla meslektaşlarını kasıtlı olarak hedef aldığını ifade etti.

Kannan, "Bu saldırılar bizi mesleğimizi yapmaktan alıkoyamayacak." diyerek, uluslararası topluma Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları engelleme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen görevini icra eden basın çalışanlarına yönelik saldırılarını sürdürmesi, Filistinli gazeteciler tarafından düzenlenen eylemle protesto edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Mısır Gazze Yardım Komitesi için görev yaptığı belirtilen gazetecilerin hayatını kaybetmesi üzerine Mısır'ın İsrail'den resmi izahat istediğini, İsrail ordusunun ise insansız hava aracı pilotunu hedef aldığını iddia ettiğini aktardı.

Gazze'de Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımından bu yana en az 260 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

