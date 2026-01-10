Gazeteciliğin Yolculuğu Sergisi Açıldı

İLETİŞİM Başkanlığı, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla sunmak, gelecek nesillere aktarmak ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmak amacıyla 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi'ni düzenledi.

İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide; basın tarihinin önemli anlarını belgeleyen fotoğraflarla ziyaretçileri geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaran siyah beyaz ve renkli olmak üzere 59 fotoğraf karesi yer alıyor.

GAZETE KUPÜRLERİ İLE ZAMANA YOLCULUK

Türk basın tarihini ve Türkiye'nin siyasi geçmişini fotoğraf kareleriyle anlatan sergide; Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye, İleri gibi dönemin önde gelen gazetelerine ait kupürlerle, Türkiye tarihine dair önemli olayların manşetlere nasıl yansıdığı da gözler önüne seriliyor. Sergide; Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilere açıklama yaptığı anlara ait fotoğrafların yanı sıra Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi Türk siyasi hayatında iz bırakmış birçok liderin basın mensuplarıyla bir araya geldiği anları yansıtan kareler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden günümüze kadar uzanan süreçte gazetecilerle birlikte olduğu anları belgeleyen fotoğraflar da bu sergide yer alıyor. 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi', gazetecilik mesleğinin fedakarlık, sorumluluk ve etik değerler temelinde şekillenen yolculuğunu, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılarken; Türkiye'nin siyasi ve toplumsal geçmişine de güçlü bir görsel tanıklık sunuyor. Serginin ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basın mensuplarıyla bir araya geldi.