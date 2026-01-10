Gazeteciliğin Yolculuğu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteciliğin Yolculuğu Sergisi Açıldı

10.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla sunmak, gelecek nesillere aktarmak ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmak amacıyla 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi'ni düzenledi.

İLETİŞİM Başkanlığı, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla sunmak, gelecek nesillere aktarmak ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmak amacıyla 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi'ni düzenledi.

İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide; basın tarihinin önemli anlarını belgeleyen fotoğraflarla ziyaretçileri geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaran siyah beyaz ve renkli olmak üzere 59 fotoğraf karesi yer alıyor.

GAZETE KUPÜRLERİ İLE ZAMANA YOLCULUK

Türk basın tarihini ve Türkiye'nin siyasi geçmişini fotoğraf kareleriyle anlatan sergide; Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye, İleri gibi dönemin önde gelen gazetelerine ait kupürlerle, Türkiye tarihine dair önemli olayların manşetlere nasıl yansıdığı da gözler önüne seriliyor. Sergide; Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilere açıklama yaptığı anlara ait fotoğrafların yanı sıra Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi Türk siyasi hayatında iz bırakmış birçok liderin basın mensuplarıyla bir araya geldiği anları yansıtan kareler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden günümüze kadar uzanan süreçte gazetecilerle birlikte olduğu anları belgeleyen fotoğraflar da bu sergide yer alıyor. 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi', gazetecilik mesleğinin fedakarlık, sorumluluk ve etik değerler temelinde şekillenen yolculuğunu, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılarken; Türkiye'nin siyasi ve toplumsal geçmişine de güçlü bir görsel tanıklık sunuyor. Serginin ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciliğin Yolculuğu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 10:32:33. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciliğin Yolculuğu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.