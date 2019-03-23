Son Dakika Haberleri: Gazi Yakınları Gökyüzüyle Buluştu

Gazi Yakınları Gökyüzüyle Buluştu

19 dakika önce

Adana'da düzenlenen "Gazilerimizin Çocukları Uçuyor" etkinliğine katılan 30 çocuk, yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

Gazi Yakınları Gökyüzüyle Buluştu, System.String[]
Adana'da düzenlenen "Gazilerimizin Çocukları Uçuyor" etkinliğine katılan 30 çocuk, yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübünün (AHAS) organizasyonuyla, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde düzenlenen etkinliğe, gaziler ve yakınları olan çocuklar katıldı.

Uçuşlar öncesi eğitmenlerden bilgi alan çocuklar, pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

AHAS Başkanı Güner Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların gökyüzüyle buluşmasına ailelerin de şahitlik ettiğini dile getirdi.

Çocukların havada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Akkaya, gazi çocuklarının AHAS'ın tüm etkinliklerinden ücretsiz faydalanabileceğini dile getirdi.

Terörle mücadele gazilerinden Sabahattin Arslan da etkinlikten mutluluk duyduklarını belirterek, "Aslında ben de uçmak istiyorum ama imkanımız yok. Benim yerime çocuklarım uçuyor, bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Gazi yakını 10 yaşındaki Bilal Özhan ise paraşütü bugüne kadar hep televizyonlarda gördüğünü ifade ederek, hayalini gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi "Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazi Yakınları Gökyüzüyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]