Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı

Gaziantep, geçen yıl 1 milyon 21 bin 138 turisti ağırladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentin 12 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep'in bölgenin en fazla yatak kapasitesine sahip şehri olduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"Yatak sayımız, yeni yapılan tesislerle her geçen gün artıyor. 2025 yılında Gaziantep'i 1 milyon 21 bin 138 turist ziyaret etti. Dünya ve bölge konjonktürüne rağmen ilimiz, bu yıl geçen yıla göre konaklayan turist sayısını yüzde 6 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi turist sayısında çok daha yukarıları hedefliyoruz. Bu şehir, ileride adından çok daha fazla söz ettirecek inşallah."