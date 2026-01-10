Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika
Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı

Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı
10.01.2026 15:18
Gaziantep, 2025'te 1.021.138 turisti ağırlayarak konaklama kapasitesini artırdı.

Gaziantep, geçen yıl 1 milyon 21 bin 138 turisti ağırladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentin 12 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep'in bölgenin en fazla yatak kapasitesine sahip şehri olduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"Yatak sayımız, yeni yapılan tesislerle her geçen gün artıyor. 2025 yılında Gaziantep'i 1 milyon 21 bin 138 turist ziyaret etti. Dünya ve bölge konjonktürüne rağmen ilimiz, bu yıl geçen yıla göre konaklayan turist sayısını yüzde 6 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi turist sayısında çok daha yukarıları hedefliyoruz. Bu şehir, ileride adından çok daha fazla söz ettirecek inşallah."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep, 1 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika
