Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor
Son Dakika Spor Haber

Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor

40 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor.

Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Gaziantep ekibinde son olarak Jamarr Sanders ve Drew Crawford sağlık kontrolünden geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon play-off oynayarak iyi bir yıl geçiren ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gaziantep Basketbol'da yeni transferler Jamarr Sanders ve Drew Crawford da sağlık kontrolünden geçti.

Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde kontrolleri yapılan Sanders ve Crawford, detaylı kan tetkikleri ile efor, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi, akciğer, kardiyak, radyoloji ve kardiyoloji testlerine tabi tutuldu. - GAZİANTEP
basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu! Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]