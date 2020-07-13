Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer - Son Dakika

Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Senegal asıllı Fransız oyuncu Mouhammadou Einstein Jaiteh'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Senegal asıllı Fransız oyuncu Mouhammadou Einstein Jaiteh'i transfer etti.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında en son Rusya'nın Avtodor Saratov takımında forma giyen Mouhammadou Einstein Jaiteh ile anlaşıldı.

25 yaşındaki pota altı oyuncusu, Gaziantep ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Albert Einstein, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]