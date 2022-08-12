Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Sevdiklerinizi ve bekleyenlerinizi unutmayın. Kaza anında sizi hayatta tutacak ilk şey emniyet kemeridir. Kemerini tak, hayatını koru" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği ön plana çıktı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika

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