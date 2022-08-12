Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı

12.08.2022 15:11
Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 15 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 15 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Sevdiklerinizi ve bekleyenlerinizi unutmayın. Kaza anında sizi hayatta tutacak ilk şey emniyet kemeridir. Kemerini tak, hayatını koru" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği ön plana çıktı.

15 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Kayaönü Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi Kavşağı, Üniversite Bulvarı, Sanko Park Kavşağı, Çağdaş Mahallesi, Karataş Mahallesi, Ordu Caddesi, KGYS Kavşağı, İncilipınar Mahallesi, Anafartalar Caddesi, Beyazlar Mahallesi ve Düztepe Mahallesi meydana gelen 16 ayrı trafik kazasının görüntüleri yer aldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika

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