Son Dakika Haberleri: Gaziantep- Erbil Arasında Uçak Seferleri Başlıyor

Gaziantep- Erbil Arasında Uçak Seferleri Başlıyor

1 saat önce

Ülkemiz, bölgemiz ve ilimizin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından hayati öneme sahip olan Gaziantep-Erbil arasındaki uçak seferleri 21 Mart 2019 tarihinde THY-Anadolu Jet tarafından başlatılıyor.

Gaziantep- Erbil Arasında Uçak Seferleri Başlıyor, System.String[]
Ülkemiz, bölgemiz ve ilimizin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından hayati öneme sahip olan Gaziantep- Erbil arasındaki uçak seferleri 21 Mart 2019 tarihinde THY- Anadolu Jet tarafından başlatılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, THY-Anadolu Jet tarafından haftada üç gün planlanan Gaziantep-Erbil Uçak seferleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Gaziantep'ten 01.40'ta kalkacağını belirtti. Erbil'den ise ilk seferin saat 04.00'te hareket edeceğini anlatan Gül, "Gaziantep'ten Irak-Erbil'e gitmek isteyen iş adamlarımız ve Irak-Erbil'den ilimize gelmek isteyen Iraklı iş adamları ve turistler artık zaman kaybetmeden, karayolunu kullanmadan hızlı bir ulaşım sağlayacaklardır. Artık her iki ülke iş adamlarımız ve yolcular için zahmetli olan yolculuk geride kalıyor. 21 Mart 2019 tarihinden itibaren THY-Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilecek olan Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Irak ile yapılan ticaretimizi daha da artıracak, sağlık turizmi alanında ilimize ciddi katkılar sunacak, sınır kapılarında ve yollarda yaşanan gecikmeleri ortadan kaldıracaktır" denildi.

Gül, kente kente her yönüyle katkı sunacak olan Gaziantep-Erbil Uçak Seferlerinin her iki ülke halkına hayırlı olmasını ve bu seferlerin artarak devam etmesi temennisinde de bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Erbil, Gaziantep, Güncel
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