Gaziantep FK'dan Üzücü Yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK'dan Üzücü Yenilgi

01.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yardımcı antrenör Anıl Demirci, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Amacımız tekrardan ilk yarıda yakaladığımız ivmeyi bir an önce yakalamak. Buraya kadar gelip, bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Demirci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan özellikle Metin Diyadin hocanın gelmesinden sonra iyi bir ivme yakalayan, iç sahada coşkulu, dirençli futbol oynayan Gençlerbirliği karşısında henüz maçın başında yediğimiz gol bizi biraz dezavantajlı duruma düşürdü. Ama burada pozitif taraftan bakabileceğimiz konu erken yediğimiz gole rağmen oyundan çok moral motivasyon olarak düşmemeye çalıştık. Oyunun kontrolünü de bir nevi elimizde bulundurduk. O beraberlik golünü sürekli arar bir takım halindeydik, ilk yarı bulamadık ama ikinci yarıda beraberlik golünü bulduk." diye konuştu.

Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak biraz daha sakin kalmalarının gerektiğini dile getiren Demirci, "Ancak birkaç haftadır bizim de galibiyet hasretimiz olduğu için oyuncularımız içgüdüsel olarak bir an önce galibiyet golünü de bulma arzusuyla gereğinden fazla dengesiz ve şuursuz ataklar gerçekleştir. Oyun 1-1'den sonra biraz git-gele döndü, oyun iki takımın da her an gol bulabileceği bir hal aldı ama ne yazık ki oyuncumuzun şansızlık yaşadığı bir pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ondan sonra tekrardan geri gelebilmek için çabalasak da hamleler yapsak da muvaffak olamadık, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Demirci, hiçbir şeyin bitmediğini daha ligin sonuna uzun bir süre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oyun olarak baktığımızda bu kadar çok galibiyet alamama serisi bize çok adil gelmiyor. En nihayetinde futbol da bir sonuç oyunu onu yansıtamayınca ister istemez bir travma gelişiyor. Bir türlü ilk yarıda yakaladığımız galibiyet serilerini yakalayamadık, bize bir galibiyet gerekiyor. Ancak hiçbir şey bitmiş değil, ligin bitmesine henüz çok süre var, ligde bulunduğumuz puan itibarıyla hala rahat bir konumda gözüküyoruz. Amacımız tekrardan ilk yarıda yakaladığımız ivmeyi bir an önce yakalamak. Buraya kadar gelip, bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Anıl Demirci, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan Üzücü Yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
20:21
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 23:09:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'dan Üzücü Yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.