Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi
Son Dakika
Spor

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Gaziantep FK, Kocaelispor\'u 1-0 Yendi
13.01.2026 20:13
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Rivas'ın yerden vuruşu kale önünde sektikten sonra yandan dışarı çıktı.

68. dakikada kullanılan korner sonrası karambolde topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün vuruşu yandan dışarı çıktı.

70. dakikada ceza yayı solunda topla buluşan Agyei'nin sert vuruşu yerden sektikten sonra kaleci Zafer'de kaldı.

74. dakikada Camara'nın topuk pasını alan Yusuf, sol kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı kaleci Jovanovic son anda meşin yuvarlağı çeldi.

85. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Nazım Sangare'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden uzak köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada kullanılan korner sonrası seken topa ceza sahasında Smolcic'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Kocaelisporlu Keita, Ogün'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama (Deian Sorescu dk. 66), Maxim (Melih Kabasakal dk. 66), Drissa Camara, Yusuf Kabadayı (Victor Gidado dk. 86), Mohamed Bayo (Christopher Lungoyi dk. 76)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz (Rigoberto Rivas dk. 46), Karol Linetty (Daniel Agyei dk. 46), Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov (Ahmet Sağat dk. 76), Can Keleş (Joesph Nonge dk. 46), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Christopher Lungoyi (dk. 85) (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13) Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) (Gaziantep FK) Keita (dk. 90+3) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Zafer Görgen (Gaziantep FK), Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic, Keita (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:18
