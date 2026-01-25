Gaziantep FK, Konyaspor ile Berabere Kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, berabere biten Konyaspor maçının ardından, "Bizim adımıza çok üzücü ve içimizi acıtan bir puan kaybı oldu" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 25'e, Konyaspor ise puanını 19'a yükseltti. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçla ilgili konuşan Anıl Demirci, "Bizim adımıza çok üzücü bir puan kaybı oldu. Biraz içimiz acıdı. Oyun olarak kendi standardımızın altında kaldık. İlk yarı rakip kaleye daha çok giden taraftık ve nitekim ilk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarıda da 70. dakikaya kadar rakibe pozisyon vermedik ama biz de pozisyon bulamadık. Son bölümde ise skor koruma amacıyla ister istemez geri çekildik. Maçın son bölümünde golü yemiş olmak bizim için üzücü. Burada önemli stoperde ciddi sıkıntılarımız var. Tayyip cezalı, Abena sakat, Arda bir sıkıntı yaşadı maçta. O nedenle son anlarda savunma anlamında daha fazla direnemedik ve maç bu skorla bitti" ifadelerini kullandı.

"Verilmeyen golümüz ve rakibin oyuncusuna ikinci sarı kartın çıkmadığı pozisyon var"

Hakem yönetimi ile ilgili soruya da cevap veren Anıl Demirci, "Hakemlerle ilgili çok konuşmayı seviyoruz ama verilmeyen golümüz var, rakibin oyuncusuna ikinci sarı kartın çıkmadığı pozisyon var. Gol pozisyonunda faul olmadığını düşünüyoruz. Hakem golü verse zaten VAR da temiz derdi zaten. O gol verilse rakibin gardı düşecekti. Aynı hakem Tayyip Talha'nın Beşiktaş maçında elmacık kemiğinin kırıldığı pozisyona bile faul vermedi. O kadar sertliğe göz yuman hakem bu pozisyona da faul çalmamalıydı" diye konuştu. - GAZİANTEP