Gaziantep FK - Konyaspor Maçında 1-1 Beraberlik

STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk. 75 Gassama), Maxim (Dk. 69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Draguş, Bayo
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü - Arif Boşluk (Dk. 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk. 55 Yhoan Many), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 88 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 68 Blaz Kramer)
GOLLER: Dk. 45+2 Sorecu (Gaziantep FK) – Dk. 87 Kramer (Tümosan Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı, Maxim, Melih Kabasakal (Gaziantep FK) – Jin-Ho Jo (Tümosan Konyaspor)
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Tümosan Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasında topa iyi yükselen Bayo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
34'üncü dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden şutu az farkla auta çıktı.
43'üncü dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'da Maxim'in pasında Sorescu'nun sert şutu az farkla auta çıktı.
45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'un pasında topla buluşan Sorescu'nun vuruşu ağlara gitti: 1-0.
51'inci dakikada sol köşeden Gaziantep FK'da Maxim'in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Draguş'un kafa vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi pozisyondan önce faul gerekçesi ile golü geçersiz kıldı.
57'nci dakikada orta alandan gelişen Tümosan Konyaspor atağında Deniz Türüç'ün ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki Many'ın vuruşunu kaleci kurtardı.
60'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Ogün'ün pasında topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Tümosan Konyaspor atağında Bardhi'nin ortasında Kramer'in müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı.
87'nci dakikada sağ kanattan gelişen Tümosan Konyaspor atağında Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahası içerisindeki Kramer'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.
