SPOR Gaziantep FK'lı Pehlivan Yabancıya verilen değer Türk oyuncuya verilmiyor - Son Dakika

SPOR Gaziantep FK'lı Pehlivan Yabancıya verilen değer Türk oyuncuya verilmiyor

Adem AKALAN- Namık Kemal KILINÇ- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın solbek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, Türkiye'de yabancıya verilen değerin Türk oyunculara verilmediğini belirterek, Ülkemizde yabancı ve Türk oyuncu ayrımı maalesef var dedi.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gaziantep FK, çalışmalarını tamamladı. Ligin 24'üncü haftasında sahasında Demirgrup Sivasspor'u ağırlayacak kırmızı-siyahlı ekibin başarılı solbek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, Antalya kampının son gününde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Milli aranın kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Pehlivan, Kampımız çok verimli geçti. Bu kampın inşallah lige yansımasını istiyoruz. Önümüzde Sivasspor maçı var, çok zor bir maç. Sivasspor çok iyi bir takım ama biz de özellikle iç sahada çok iyi bir takımız. Çok güzel sonuçlar aldık ve almaya da devam edeceğimizi düşünüyorum. Zor olsa da Sivasspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum dedi.

SON HAFTALARDA DEPLASMAN PERFORMANSINI DÜZELTTİK

Takımın iç sahada daha çok puan alması ve deplasmanda aynı puanları toplayamamasına ilişkin soru üzerine Pehlivan, Biz de bu durumu takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. 'Sorun şu' diyemiyoruz. Tamamen konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Son dönemlerde de dış saha performansını düzelttik gibi. Hatta son 3 dış saha maçında 4 puan aldık. Zamanla bunu yeneceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

MİLLİ FORMA HAYALİM

Milli takım hedefi olduğunu kaydeden Halil İbrahim Pehlivan, Milli takım formasını giymek bütün Türk futbolcuların olduğu gibi benim de hayalim. Takdir orada bulunan hocalarımızın. Hak ettiğimiz zaman çağıracaklarını biliyorum. İnşallah en kısa zamanda ben de milli formaya ulaşırım ifadelerini kullandı.

ONYEKURU TEDİRGİN ETTİ

Defans oyuncusu olarak kendisini sahaya verdiği zaman çok zorlandığı oyuncu olmadığını belirten Pehlivan, eski Galatasaraylı Onyekuru'nun kendisini zorladığını belirterek, Ligimizde genellikle kanatlarda iyi oyuncular var. Ben daha çok hızlı oyunculardan tedirgin olurum. Henry Onyekuru, çok hızlı bir oyuncu ve çok zorlamıştı dedi.

YABANCIYA VERİLEN TÜRK OYUNCUYA DEĞER VERİLMİYOR

Gelecek sene ligde uygulanacak 7+4'lük yabancı kuralıyla ilgili Halil İbrahim Pehlivan, Kısıtlamalara karşı değilim, adaletli olunmasından yanayım. Yabancı ve Türk oyuncuların eşit olması tarafındayım. Hak eden, performansı iyi olan oyuncuyu hocalarımız, kulüplerimiz oynatıyor. Ülkemizde yabancı ve Türk oyuncu ayrımı maalesef var. Yabancıya verilen değer Türk oyuncuya verilmiyor. Biz biraz da bundan şikayetçiyiz diye konuştu.