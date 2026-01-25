(ANKARA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, Konyaspor karşılaşması 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'nin golünü 45+3'üncü dakikada Sorescu kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 88'inci dakikada Kramer attı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 19'a Gaziantep FK ise 25'e yükseltti.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep FK ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?