İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda çeşitli suç materyalleri ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı, tutuklanarak cezaevine konulurken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TEKİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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