GAZİANTEP'TEKİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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GAZİANTEP'TEKİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

24.09.2022 12:15

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda çeşitli suç materyalleri ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı, tutuklanarak cezaevine konulurken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TEKİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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