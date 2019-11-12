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Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Gaziantep Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Havaalimanı ekipleri, X-Ray cihazında yapılan incelemeler sırasında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda tarihi eser niteliğinde para, çeşitli taş ve çok sayıda eskitilmiş yüzük ele geçirildi.
Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP
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