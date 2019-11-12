Son Dakika Haberleri: Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep Havalimanı'nda durumundan şüphelenilen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çok sayıda para, taş ve yüzük ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Havaalimanı ekipleri, X-Ray cihazında yapılan incelemeler sırasında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda tarihi eser niteliğinde para, çeşitli taş ve çok sayıda eskitilmiş yüzük ele geçirildi.


Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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