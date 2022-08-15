Edinilen bilgiye göre olay, Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş suya girip yüzdü. Nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Ekiplerin su birikintisindeki arama çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Fırat Nehri, Gaziantep, Saray, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu - Son Dakika

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