Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu - Son Dakika
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Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu

15.08.2022 01:15
Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'nin oluşturduğu su birikintine giren yabancı uyruklu 2 genç kayboldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'nin oluşturduğu su birikintine giren yabancı uyruklu 2 genç kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş suya girip yüzdü. Nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Ekiplerin su birikintisindeki arama çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Fırat Nehri, Gaziantep, Saray, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Nehri'nde 2 genç kayboldu - Son Dakika
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