Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak - Son Dakika

Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak

7 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve Gaziantep'in kültürel değerlerini yansıtacak olan Mecidiye Han çok yakında Gazianteplilerin hizmetine sunulacak.

Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve Gaziantep'in kültürel değerlerini yansıtacak olan Mecidiye Han çok yakında Gazianteplilerin hizmetine sunulacak.


Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla bir çok alanda önemli çalışmalar yapan Şahinbey Belediyesi, yıllardır kaderine terk edilmiş olan Mecidiye Han'nın restorasyon çalışmalarını tamamladı. İçerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, Millet Kıraathanesi, Gaziantep yemeklerinin yapıldığı alanlar ve kitapçıların olacağı Mecidiye Han'da zaman zaman kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.


"Bütün kitapçılar burada olacak"


Mecidiye Han'ın çok önemli bir tarihi yapıt olduğunu ve Gaziantep kültürünü yansıttığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han'ın restorasyonu oldukça zordu. Çünkü üzerine betonarmeler atılmış, yapıya müdahaleler yapılmıştı. Han'ın üst katıda aslına uygun bir şekilde restore edildi. Burası Gaziantep'in en güzel hanlarından birisi ve iki kapısı olan bir han. Kapının biri Tuz Hanı tarafına diğeri ise Şehitler Caddesi'ne bakıyor. Burayı Gaziantep kültürüne hizmet edecek bir şekilde Sahaflar Çarşısı olarak planladık. Gaziantep'teki bütün kitapçıları buraya getireceğiz. Burada her hafta imza günleri düzenlenecek. İçerisinde bir tane Millet Kıraathanemiz olacak. Gençlerimizin ders çalışıp kitap okuyacağı bir mekan olacak. Ayrıca yazarların söyleşi ve toplantı yapacakları salonlar bulunuyor. Bunların dışında hanın içerisine Gaziantep'e gelen turistleri Gaziantep'in yöresel yemeklerini tadabilecekleri bir mekanda yapıyoruz. Bizleri oldukça heyecanlandıran bir mekan. Açılışı yapıldığında Gaziantep'in en gözde ve sık ziyaret edilen yerlerden biri olacak" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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