Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

14.09.2022 15:50
Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda anne T.A, baba M.S.T. ve akrabaları V.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kale Mahallesi'nde önceki gün çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etmiş, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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