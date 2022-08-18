Karacaoğlan Mahallesi'nde karşılaşan Mehmet K. (18) ile Ö.K. (19) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi sonrası ayrılan ikili daha sonra yeniden bir araya geldi.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.