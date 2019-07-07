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Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor

23 dakika önce

- Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor Kalyon stadında çim saha yenileniyor, kırık koltuklar değişiyorGAZİANTEP - Gazişehir Gaziantep ile önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak olan Gaziantep Kalyon Stadı'nda yeni sezona yönelik hazırlık çalışmaları başladı.

- Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor
Kalyon stadında çim saha yenileniyor, kırık koltuklar değişiyor
GAZİANTEP - Gazişehir Gaziantep ile önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak olan Gaziantep Kalyon Stadı'nda yeni sezona yönelik hazırlık çalışmaları başladı.
Türkiye'nin en büyük stadyumları arasında yer alan 33 bin 500 kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadı, Gazişehir Gaziantep ile tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi statta iki yıldır yıpranmış olan çim saha ve kırılmış olan koltuklar için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda iki yıldır Spor Toto 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda hibrit çim ile desteklenen ve yıpranmış olan eski doğal çim kaldırıldı. Zemindeki hibrit çimin yanına yeni doğal çim ekilirken yeni sahanın ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceği vurgulandı. Stadyumda 3-4 bin civarındaki kırık koltuğun ise değişimine önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.
Gaziantepspor-Antalyaspor maçıyla açıldı
Kapasitesi ve özellikleri bakımından UEFA standartlarında bir stat olan Gaziantep Kalyon Stadı, 15 Ocak 2017 tarihinde Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonu 17. haftasındaki Gaziantepspor-Antalyaspor maçıyla kapılarını açmıştı. Yeni statta oynanan ilk maçı Antalyaspor maçı 3-0 kazanmış, ilk golü ise Antalyaspor'lu Mbilla Etame atmıştı.
Beşiktaş şampiyonluğunu garantilemişti
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 33. hafta maçında Beşiktaş Kalyon Stadyumu'nda Gaziantepspor'u 4-0 yenerek, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantilemişti. Beşiktaşlı 33 bin taraftar, şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu maçtan itibaren süper ligde maç yapılmayan stadyumda, Gazişehir Gaziantep'in lige yükselmesiyle stadın kapıları tekrar süper lige açılacak.
Süper Lig'de 9 maça ev sahipliği yapmıştı
Toplam 33 bin 500 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Kalyon Stadı, 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor'un Süper Lig'deki Antalyaspor, Adanaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Karabükspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlara ev sahipliği yapmıştı. Gaziantepspor bu maçlarda 1 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.
Toplam 120 milyon liraya mal olan stadyum iki yıldır Gazişehir Gaziantep ile Spor Toto 1. Lig, Gaziantepspor ile de Spor Toto 2. Lig maçlarına ev sahipliği yapıyordu. Gazişehir Gaziantep ile tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak olan stattaki çalışmaların bir ay içerisinde bitirileceği ve yeni sezona hazır olacağı belirtildi.
Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig'e hazırlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
Gaziantepspor, Gaziantep, Spor
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