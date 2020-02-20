Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı - Son Dakika

Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünü ve geçmiş yaşamını geleceğe taşıyabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünü ve geçmiş yaşamını geleceğe taşıyabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Kent Arşivi tarafından "Kent Söyleşileri" kapsamında Türkolog Nurel Taner'in konuk olduğu "Gaziantep Kültürü'nden Örnekler" söyleşisi düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Gaziantep Kent Arşivi, şehrin belleğini koruyup gelecek nesillere aktarıyor. Geçmişin tanıklarıyla birebir görüşerek Gazi şehirde yaşamı ve kültürü kaydediyor, korumaya aldığı yazılı ve görselleri geleceğe taşıyor. Bu amaçla başlatılan "Kent Söyleşileri" kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi'nde Türkolog Nurel Taner'in konuk olduğu "Gaziantep Kültüründen Örnekler" söyleşisi, geçmiş yıllarda kentin yaşamı ve dili incelendi. Antep Ağzının özellikleri ve özgünlüğünün anlatıldığı söyleşide Taner, örneklerle katılımcıları geçmişe götürdü.


Söyleşide, Antep Ağzı'nın çevre illerden farkını, dilin oluşmasındaki etkenleri, kendine has kelimeler, deyimler ve atasözlerinden örnekler incelendi. Taner, Antep Manilerinin ve masallarının oluşumuna değindi. Gaziantep'e has, "basırlamak", "çöle durmak", "ıbıbık çalmak", "Kötek çekmek" gibi eylemlerin ve kelimelerin etimolojik açıdan incelerken, nükteli atasözü ve deyimlerden verilen örnekler üzerine dinleyicilerin kahkahaları ile salonda keyifli anlar yaşandı. Söyleşinin devamında izleyicilerle soru cevaba geçildi.


Programın sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zafer Okuducu, Kent Arşivi'nin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Kent Arşivi'nde çalışanlar asılında bugünün cengaverleriler ve gelecek toplantılarda da bizi buluşturacakları için gayretlerini kutluyorum. Gençlik yıllarıma, çocukluk yıllarıma döndürdünüz. Mimaride de kayıplarımız var. Bunları çocuklarımıza nasıl aktarmalıyız bunu düşünmeli, ayrıca oyunlar ve eğitimlerde de bu özgün dilimiz kulaklarında yer etmeli, kimliklerini bulmalılar" dedi.


Söyleşinin bitiminde Zafer Okuducu Nurel Taner'e adına dikilmiş fidan sertifikasını verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası
Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:00:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]