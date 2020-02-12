Gaziantep samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş - Son Dakika

Gaziantep samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş

7 saat önce

Samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüşGAZİANTEP'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın (17), cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş

GAZİANTEP'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın (17), cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan U.'nun (17), daha önceden husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kendisi kadın olarak tanıtıp, buluşmaya çağırdığı Çalışkan'ı, öldürdüğü öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Eniştesi tarafından sinemaya gitmesi için bir alışveriş merkezine bırakılan Samet Çalışkan, alışveriş merkezine 30 dakika uzaklıktaki parkta bıçaklandı, hastaneye kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün 1'i kadın 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE HESAPLA YAZIŞIP, KIZ ARKADAŞINI KONUŞTURDU

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Samet Çalışkan'ın konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca ise Furkan U.'nun kız arkadaşı S.K.'nin (17), Çalışkan ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi. Konuştuğu kızla buluşmak için parka gelen Samet Çalışkan'ın önünü kesen 8 şüpheli ile tartışmaya başladığı ve bu sırada çıkan kavgada Furkan U.'nun yanında getirdiği bıçakla Çalışkan'ı bıçakladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantep samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep samet'i kendisini sosyal medyadan kadın olarak tanıtıp, buluştuğu parkta öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]