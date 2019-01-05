Gaziantep Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin Ailesini Kaybettiği Olayın Arşiv Görüntüleri
48 dakika önce
Gaziantep (ARŞİV) Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin ailesini kaybettiği olayın arşiv görüntüleri(Tür: Yurt)
Gaziantep
(ARŞİV) Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan
Köse'nin ailesini kaybettiği olayın arşiv görüntüleri
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak