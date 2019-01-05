Son Dakika Haberleri: Gaziantep Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin Ailesini Kaybettiği Olayın Arşiv Görüntüleri

Gaziantep Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin Ailesini Kaybettiği Olayın Arşiv Görüntüleri

48 dakika önce

Gaziantep (ARŞİV) Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin ailesini kaybettiği olayın arşiv görüntüleri(Tür: Yurt)

Gaziantep (ARŞİV) Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin ailesini kaybettiği olayın arşiv görüntüleri

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Ahmet Furkan, Gaziantep, Güncel
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