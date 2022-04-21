Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

21.04.2022 10:55

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre akaryakıt, akaryakıt depolamada kullanılan 5 adet plastik bidon, 1 adet fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi.

Ekipler baskında 1 kişi gözaltına aldıç

Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi GAZİANTEP - 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi GAZİANTEP - 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi GAZİANTEP - 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement