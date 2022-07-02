Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

02.07.2022 21:32
Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alanın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede dün henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, alışveriş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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