Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede dün henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, alışveriş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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