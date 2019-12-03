Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye
Son Dakika Yaşam Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye - Son Dakika

Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye

6 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 75 adet engelliye akülü ve manuel sandalye dağıtıldı.

Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 75 adet engelliye akülü ve manuel sandalye dağıtıldı.


Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede bulunan 75 adet engelliye ihtiyacına göre akülü ve manuel sandalye verildi. Son dağıtılan sandalyelerle birlikte son 10 yılda dağıtılan tekerlekli sandalye sayısı 2 bin 315 adet oldu. Toplamda 6 milyon 663 bin 650 lira değerinde tekerlekli sandalye dağıtıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın kendileri için bir görev olduğunun altını çizdi. Tahmazoğlu, "Engellileri gününde hatırlamak çare değil onların dertlerine çare olmak gerekiyor. 2003 yılından itibaren hükumetimiz döneminde engellerle ilgili gerek yasal altyapı gerekse uygulama açısından önemli yenilikler yapıldı. Yerel yönetimlerinde bu konuda vazifeleri var. Engellilerle en yakın teması olan yerel yönetimlerdir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 647 kadar akülü bin 668 tane manuel olmak üzere toplamda 2 bin 315 adet tekerlekli sandalye dağıttık. Bunu hiçbir şarta bağlamadık. Yılda 2 defa tören düzenliyoruz ama yıl içerisinde de ihtiyacı olanlara bekletmeden veriyoruz. Toplamda 6 milyon 663 bin 650 liralık akülü ve manuel sandalye almışız. Bu size karşı yapılmış bir lütuf değil, bizim vazifemizdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]