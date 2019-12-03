Gaziantep'te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 75 adet engelliye akülü ve manuel sandalye dağıtıldı.



Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede bulunan 75 adet engelliye ihtiyacına göre akülü ve manuel sandalye verildi. Son dağıtılan sandalyelerle birlikte son 10 yılda dağıtılan tekerlekli sandalye sayısı 2 bin 315 adet oldu. Toplamda 6 milyon 663 bin 650 lira değerinde tekerlekli sandalye dağıtıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın kendileri için bir görev olduğunun altını çizdi. Tahmazoğlu, "Engellileri gününde hatırlamak çare değil onların dertlerine çare olmak gerekiyor. 2003 yılından itibaren hükumetimiz döneminde engellerle ilgili gerek yasal altyapı gerekse uygulama açısından önemli yenilikler yapıldı. Yerel yönetimlerinde bu konuda vazifeleri var. Engellilerle en yakın teması olan yerel yönetimlerdir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 647 kadar akülü bin 668 tane manuel olmak üzere toplamda 2 bin 315 adet tekerlekli sandalye dağıttık. Bunu hiçbir şarta bağlamadık. Yılda 2 defa tören düzenliyoruz ama yıl içerisinde de ihtiyacı olanlara bekletmeden veriyoruz. Toplamda 6 milyon 663 bin 650 liralık akülü ve manuel sandalye almışız. Bu size karşı yapılmış bir lütuf değil, bizim vazifemizdir" diye konuştu. - GAZİANTEP